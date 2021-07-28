شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تشيد بأداء مجلس النواب: استهل فصله التشريعى بمباشرة دوره الرقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية ــ بأداء مجلس النواب، وذلك فى آخر جلسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، قائلا خلال كلمته: "لقد استهل المجلس فصله التشريعى بمباشرة دوره الرقابى بما أوكله له الدستور واستدعى الحكومة وفى المقابل حضرت دولة رئيس الوزراء وعرض كل وزير ما أنجزه، كما تلقى الوزراء الرؤي التى عرضها عليهم النواب، وذلك تأكيدا للفصل بين السلطات".

وأضاف :" فقد باشر مجلسكم الموقر عمله بأداء متميز، ولا يفوتني على الأداء التشريعى تراعي كافة الضوابط الدستورية ولما لا ورئيس المجلس شيخا من شيوخ القانون الأجلاء الدكتور المستشار حنفى جبالى" مثمنا دور رؤساء الهيئات البرلمانية وجميع النواب، مضيفا :" ولا يفوتني أن أهنئ سيادتكم - أشارة إلى رئيس المجلس- بنجاحكم فى أداء المجلس".

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن".

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم.