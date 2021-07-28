شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق علي إنشاء وإحلال وتجديد وفرش بعض المساجد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الأوقاف، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن ترميم وتطوير ورفع كفاءة مسجد مؤسسة الزكاة – حي المرج- محافظة القاهرة، وذلك بتكلفة 750 ألف جنيه.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم عبيد، بشأن إنشاء مسجد بجانب دار المناسبات بالمزينة بمدينة نويبع وإحلال وتجديد وفرش مساجد مدينة نويبع واستثناء ضم مساجد محافظة جنوب سيناء بالهالة- محافظة جنوب سيناء.

وشهد الاجتماع الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تعيين عمال للمساجد التي ليس بها عمالة، وأكد ممثل وزارة الأوقاف أنه سيتم الإعلان قريبا عن تعيين عمال في المساجد بمختلف المحافظات.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضاً على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدى عز الدين بقرية برنبال- مركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.