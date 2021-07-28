رئيس مجلس النواب: نتعهد للشعب المصرى ببذل كل جهد لدعم المواطن

القاهرة - سامية سيد - تعهد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، للشعب المصرى بأن يبذل مجلس النواب كل جهد لدعم المواطن المصرى.

وقال "جبالى" خلال كلمته بشأن نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، موجها رسالة إلى الشعب المصرى: "وفي النهاية أود أن أقول إن مجلس النواب إذ يقدم بيانه للشعب المصري العظيم عن نتائج أعماله، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، رغم قصر مدته، فإنه يؤكد لأهله أبناء الشعب المصري العظيم ويعدهم باستمرار بذل كل الجهود اللازمة دعماً للوطن والمواطن" مضيفا :" وعلى الله قصد السبيل.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، أنه من الإنصاف أن نقول إن المعارضة ما أخذت حظا مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقد، مثلما وجهت في هذا المجلس، وهذا من أهم نجاحات مجلسكم.