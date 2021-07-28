شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لنواب لجنة الطاقة: قراءة الفواتير تذهب لمكانين ونواجه أى تلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، إن قراءة العدادات تذهب إلي مكانين منعا للتلاعب فيها، إحداهما شركة التوزيع والثانية بوزارة الكهرباء، مضيفا : " اي حاله لدي النواب فيها فواتير جزافية أو القراءات غير السليمة مستعد لنظرها فورا، وسأوجه ذلك بالضرب بيد من حديد".

وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب النائب عمرو قطامي حول الفواتير الجزافية والقراءات غير السلمية، أنه تم تركيب حوالي 10 ملايين عداد مسبق الدفع للقضاء علي اخطاء الفواتير،فضلا عن البدء في تنفيذ مشروع تركيب نحو 250 ألف ذكي "سمارت" كمرحلة تجريبية، قائلا: "نفسي كل العدادات تبقي سمارت".

وتابع شاكر، أن أي مشكله في قطاع الكهرباء مسؤليتنا، و نعمل علي حلها، مضيفا : " حاجتين فقط لا أعملها لا التعيين ولا النقل، لكن أي شيء يتعلق بجودة خدمة تغذيه الكهرباء بطاقه عالية الكفاءه نعمل عليها".

ولفت محمد شاكر وزير الكهرباء، إلى تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وأن تكون والطاقة المستخدمة في شحنها "متجددة".