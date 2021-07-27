شكرا لقرائتكم خبر عن «هيومن رايتس»: جرائم الحرب الصهيونية واضحة للعيان في حرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الجيش الصهيوني بشن هجمات “ترقى على ما يبدو إلى مستوى جرائم الحرب” خلال الحرب التي استمرت أحد عشر يومًا ضد قطاع غزة مايو الماضي.

وأصدرت المنظمة الدولية الحقوقية استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية صهيونية قالت إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينيا.

وأكدت المنظمة، في بيان لها: “أنه لم تكن هناك أية أهداف عسكرية واضحة في محيط تلك الهجمات في قطاع غزة”.