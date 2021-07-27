أسعار النفط تتراجع في ظل تزايد الإصابات بكوفيد-19

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سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، وسط قلق المستثمرين من تزايد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.

فقد أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتسجل عند التسوية 74.48 دولاراً للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26 سنتاً، أي 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.65 دولاراً للبرميل.