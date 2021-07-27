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كورونا.. أمريكا تسجل 53 ألف إصابة ‏وبريطانيا 23 ألفا

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الدمام - شريف احمد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 53,772 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 286 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,548,847 ، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609,012.‏

فيما سجلت المملكة المتحدة 23,511 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 131 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,745,526 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,303.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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