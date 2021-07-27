شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. أمريكا تسجل 53 ألف إصابة وبريطانيا 23 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 53,772 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 286 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,548,847 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 609,012.
فيما سجلت المملكة المتحدة 23,511 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 131 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,745,526 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 129,303.