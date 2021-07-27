شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: على القادة التونسيين حلّ الخلافات عبر الحوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شجّعت الأمم المتحدة القادة ‏التونسيين وأصحاب المصلحة على حلّ الخلافات بسرعة عبر الحوار والتراضي والتصرف بمسؤولية ‏للحفاظ على الهدوء.‏

وأشار نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن الأمم المتحدة تواصل الاتصالات مع بعثة ‏الحكومة التونسية في نيويورك وعبر فريقها في الميدان، مؤكداً أنه في هذه المرحلة ثمة أهمية حاسمة ‏لأن تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات.

وقال فرحان حق: سنستمر في الدفاع عن هذه القضية سواءً من هنا على هذا المنبر أو على ‏المستوى القُطْري أو غيرهما.‏