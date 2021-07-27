شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: على القادة التونسيين حلّ الخلافات عبر الحوار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شجّعت الأمم المتحدة القادة التونسيين وأصحاب المصلحة على حلّ الخلافات بسرعة عبر الحوار والتراضي والتصرف بمسؤولية للحفاظ على الهدوء.
وأشار نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أن الأمم المتحدة تواصل الاتصالات مع بعثة الحكومة التونسية في نيويورك وعبر فريقها في الميدان، مؤكداً أنه في هذه المرحلة ثمة أهمية حاسمة لأن تواصل جميع الأطراف احترام حكم القانون والحقوق والحريات.
وقال فرحان حق: سنستمر في الدفاع عن هذه القضية سواءً من هنا على هذا المنبر أو على المستوى القُطْري أو غيرهما.