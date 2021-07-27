دولة خليجية تحظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب الاتصال الحكومي الكويتي حظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاح إلى الخارج ابتداء من أول آب المقبل.



وأوضح المكتب في بيان أنه يستثنى من القرار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما ومن لديهم شهادة وزارة الصحة تفيد بعدم إمكانية تلقيحهم والنساء الحوامل اللواتي حصلن على شهادة إثبات الحمل من السلطات. وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن يوم أمس الاثنين، إعادة فتح كافة الأنشطة واستثناء التجمعات مثل الأعراس، فيما اعتمد فتح أنشطة الأطفال اعتبارا من 1 ايلول المقبل.