الكاظمي ورئيس البنك الدولي يناقشان دعم خطط مشاريع السكن

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي".وبحث اللقاء بحسب البيان "التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأكد الكاظمي على "أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره"، حاثاً على "سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق".

وناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي "دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات".