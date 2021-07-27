صحة الكرخ: اغلب منافذنا التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، أن أغلب منافذ الكرخ التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات الاسبوع الحالي.

وقال الحجامي في بيان، إن "اغلب منافذنا التلقيحية استنفدت حصتها من اللقاحات لهذا الاسبوع وسوف نعلمكم عند وصولها ان شاء الله في بداية الاسبوع المقبل".

وأضاف "المواطنون الذين لديهم لقاح الجرعة الثانية فسيكون متوفراً في جميع المنافذ ان شاء الله ولكل ايام الاسبوع".