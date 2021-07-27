مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن شادي سليم، 41 عاما، قتل عقب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيتا.

وتقع قرية بيتا جنوب مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية لـ"الخليج 365" أنه "لم تكن هناك مواجهات في منطقة قتل المواطن الفلسطيني".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان سليم ونقله في سيارة إسعاف إلى جهة مجهولة.

ولم يصدر بيان عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن " سليم حاول مهاجمة قوات إسرائيلية تواجدت في المنطقة".

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أسابيع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين الذين يطالبون بإخلاء بؤرة "أفيتار" الاستيطانية الإسرائيلية من أراضي البلدة.