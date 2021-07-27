"ظلام خامنئي" يرتد في صدره بـ"انتفاضة أصفهان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل انقطاع الكهرباء، في محافظة أصفهان بوسط إيران، مساء الثلاثاء، احتجاجات ضد النظام الإيراني.

ونزل المتظاهرون إلى شوراع مدينة "بهارستان" وهم يهتفون ضد النظام الإيراني، وذلك على خلفية انقطاع التيار في هذه المدينة التي يسكنها قرابة 120 ألف نسمة.

وأظهر مقطع فيديو حشودا هائلة من سكان هذه المدينة وهم يتجمعون في شوارعها الرئيسية ويهتفون ضد نظام ولاية الفقيه، بسبب انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عموم إيران.





وفي أصفهان مركز المحافظة خرج متظاهرون للشوارع وهم يهتفون "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران"، كما هتفوا: "أيها الإيراني أظهر غيرتك".

كما أظهرت صوراً تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي قيام محتجين بإحراق صور المرشد الإيراني علي خامنئي.



ولفت ناشطون إلى تواجد كثيف لقوات الأمن الإيرانية بالقرب من المحتجين الغاضبين، دون الحديث عن وقوع صدامات بين الجانبين.





كما شهدت مدن مماثلة من بينها العاصمة طهران ومحافظة إيلام غرب البلاد ومحافظة غلستان شمال إيران احتجاجات بسبب أزمة الكهرباء.

يأتي ذلك مع اعتراف مسؤولين في وزارة الكهرباء الإيرانية بخروج 4 محطات عن الخدمة بسبب خلل فني لم يتم تحديده.

وتشهد إيران ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة فيما يرتفع استهلاك الإيرانين بسبب ذلك، فيما تقوم السلطات بقطع الكهرباء دون سابق إنذار.