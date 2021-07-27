حال فشل انتخابات ليبيا.. عقيلة صالح يحذر من "المربع الأول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح من عودة البلاد إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011 حال تأجلت انتخابات ديسمبر المقبل.

وشدد صالح على رفضه للمزيد من الانقسامات، منبها إلى أنه قد تنشأ حكومة جديدة موازية في حال لم يتم الالتزام بخارطة الطريق والاستحقاق الانتخابي في موعده.

فشل توحيد المؤسسات

وقال صالح في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء ، إن "حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط"، مطالبا إياها بـ"الاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما".

ووفق الوكالة فقدر "صالح" الميزانية التي اقترحتها الحكومة بقرابة 100 مليار دينار (21.15 مليار دولار) ، مشيراً إلى أنها "كبيرة للغاية"، وأنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليارا.

وأردف رئيس مجلس النواب الليبي أن هناك "صعوبات في توحيد المؤسسة العسكرية بسبب التدخلات الخارجية".

مرتزقة أنقرة

وشدد صالح على أن أنقرة هي من تدعم بقاء المرتزقة في ليبيا، بل ما زالت ترسل أعداداً منهم بجانب السلاح.

وأوضح أن فايز السراج، رئيس الحكومة السابقة لم يكن لديه حق توقيع معاهدات وفقاً للإعلان الدستوري، ولا بحق لتركيا أن التذرع بتلك الاتفاقات في تبرير تواجدها في ليبيا، مؤكدا أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها.

وقال إن " الرئيس القادم هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد".

انتخاب الرئيس

ونوه صالح إلى أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الليبية والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

وحول فشل اجتماعات لجنة الحوار السياسي للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات المقررة 24 ديسمبر يرى عقيلة صالح، أنه "لا حاجة لاجتماعاتهم"، قائلا: "لدينا إعلان دستوري .. نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة".

انقلاب إخواني

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.

كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.

خطة النواب البديلة

ومن جانبه أعلن مجلس النواب دراسة وإعداد خطة بديلة تحسبا لفشل الحوار، حيث أعلن مجلس النواب الليبي أنه يعد قانونا لانتخاب الرئيس القادم مباشرة من الشعب ديسمبر المقبل عقب الفشل الذي مني به الحوار السياسي في جينيف.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر المقبل.