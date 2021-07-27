مليشيات طرابلس تختطف أعضاء مجلس بلدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحمت مليشيات العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، المجلس البلدي في عين زارة واختطفت 4 من أعضائه.

وأكدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان ليبيون اقتحام مجموعة مسلحة لمقر بلدية عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح شهود العيان أنهم شاهدوا سيارات تتبع مليشيا ما يعرف بـ"ثوار طرابلس" بإمرة المليشياوي أيوب بوراس تقتحم بلدية عين زارة جنوبي العاصمة.



وأفادوا بأن المليشيات قامت باختطاف 4 من أعضاء المجلس البلدي واعتدت عليهم بالضرب المبرح واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وقال شهود العيان إن المُختطَفين هم عبدالباسط المرادي، ومحمد المرغني، خالد الفرجاني، عبدالمطلب غمق -وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يصدر عن مكتب النائب العام أو وزارتي الداخلية والحكم المحلي أو مديرية أمن طرابلس بيانات حول الحادث.

وكانت مليشيا الردع قد اقتحمت المجلس البلدي عين زارة يونيو/حزيران الماضي، واعتقلت رئيسه عبدالواحد البلوق، واتهمته بسوء استغلال السلطة.

وسبق للمليشياوي أيوب أبو راس أن خاض العديد من الاشتباكات مع المليشيات الأخرى في إطار حرب النفوذ والسيطرة، كما سبق وارتكب عدة جرائم اختطاف بحق مسؤولين بارزين مثل محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام -وزارة الإعلام- السابق.

ويستمر صراع المليشيات في الغرب الليبي للسيطرة على المزيد من مناطق النفوذ.

ولا تزال معضلة المليشيات تواجه الدولة الليبية خاصة مع تلقيها دعما من بعض الدول الإقليمية والدولية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي القاضي بحل المليشيات ونزع سلاحها.