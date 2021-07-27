شكرا لقرائتكم خبر السويد تحاكم إيرانيا ضالعا في إعدام جماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال ممثلو الادعاء في السويد إنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات إعدام جماعي لسجناء سياسيين وقعت في بلاده قبل 33 عاما.

وجاء في لائحة الاتهام أن عمليات الإعدام وقعت قرب نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وفي المراحل الأخيرة من الحرب، تعرضت إيران للهجوم عدة مرات من جانب ذراع مسلحة لجماعة مجاهدي خلق، المعارضة الإيرانية.

وأضاف الادعاء في بيان أن «المرشد الأعلى لإيران آية الله الخميني أصدر بعد ذلك بوقت قصير أمرا بإعدام جميع السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع الجماعة، وكانوا موالين لهم في قناعاتهم».