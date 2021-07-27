شكرا لقرائتكم خبر السويد تحاكم إيرانيا ضالعا في إعدام جماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء في لائحة الاتهام أن عمليات الإعدام وقعت قرب نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وفي المراحل الأخيرة من الحرب، تعرضت إيران للهجوم عدة مرات من جانب ذراع مسلحة لجماعة مجاهدي خلق، المعارضة الإيرانية.
وأضاف الادعاء في بيان أن «المرشد الأعلى لإيران آية الله الخميني أصدر بعد ذلك بوقت قصير أمرا بإعدام جميع السجناء المحتجزين في السجون الإيرانية الذين تعاطفوا مع الجماعة، وكانوا موالين لهم في قناعاتهم».
كانت هذه تفاصيل خبر السويد تحاكم إيرانيا ضالعا في إعدام جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.