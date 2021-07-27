أمريكا: قواتنا ستغادر العراق نهاية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الولايات المتحدة إنهاء مهمتها القتالية في العراق رسميا والتركيز فقط على تدريب قوات الأمن وتقديم المشورة لها في البلاد في المستقبل.

وذكر بيان مشترك صادر عن الحكومتين وزعته وزارة الخارجية الأمريكية أن القوات المقاتلة التي ما زالت في العراق ستغادر بحلول نهاية العام الحالي، وجاء في البيان أن دور الجنود الدوليين في العراق هو دعم الحكومة في حربها ضد مسلحي تنظيم داعش.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض إن دور القوات الأمريكية سيكون «متاحا فقط، لمواصلة التدريب والمساعدة والتعامل مع داعش عند وصولها».

وذكر البيت الأبيض أن هناك حاليا نحو 2500 جندي أمريكي منتشرين في العراق، وأوضح أن الرقم المستقبلي سوف يعتمد على مطالب المهمة المتغيرة، ولا يتوقع الخبراء انسحابا كبيرا للقوات.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يقاتل تنظيم داعش في المنطقة. ويعد الانتشار الأمريكي مثيرا للجدل في البلاد، ومن بين الذين يطالبون بالانسحاب الأحزاب والميليشيات العراقية المرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران، بينما تريد قوى أخرى مثل الأحزاب السنية والأكراد بقاء القوات الأمريكية.

وفي عهد سلف بايدن، دونالد ترمب، خفضت الولايات المتحدة عدد القوات في العراق.