السفير الروسي بواشنطن: حوارنا مع أمريكا يستند لتفاهمات جنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن موسكو تعتمد في حوارها مع واشنطن على نتائج لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف.

وأشار أنطونوف في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، أثناء افتتاح الدورة الـ26 لمنتدى "الشراكة الروسية الأمريكية في المحيط الهادئ" حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إلى أنه "ليس سرًا أن العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن تمر بمرحلة عصيبة".

وأوضح أن بوتين وبايدن ناقشا خلال محادثاتهما في جنيف في 16 يونيو "جميع الملفات الثنائية المحورية تقريبًا"، مضيفًا: "التفاهمات التي تم التوصل إليها أو ومضات الثقة الخاطفة كما سماها رئيسنا شكل أساسًا نستند إليه في عملنا".

وشكر السفير الروسي منتدى الشراكة الروسية الأمريكية على جهوده، مشيرًا إلى أن هذه الجهود "تمحو آلاف الكيلومترات من المسافات وعشرات المناطق الزمنية"، ومضيفًا أن إقامة الاتصال المباشر بين موسكو وواشنطن وألاسكا وسيبيريا والشرق الأقصى الروسي تأتي لتؤكد على الطابع الشامل للعلاقات الروسية الأمريكية والقرب الجغرافي والتاريخي بينهما، وكذلك على مسؤوليتهما الخاصة عن الأمن الدولي.