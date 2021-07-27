تونس.. قرار رئاسي بإنهاء مهام مسؤولين في مناصب عليا

وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان، تعود لعقود من الزمن. وقال في مؤتمر صحافي مشترك... إسلام أباد: واس إسلام أباد: واس 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

قيس سعيد يتعهد بحماية المسار الديمقراطي أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل من العديد من الدول لا سيما من باريس التي أملت «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في أقرب... تونس: الوكالات تونس: الوكالات 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

الهدوء والأمن يخيمان على محيط البرلمان التونسي خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير... تونس: دوت الخليج، الوكالات تونس: دوت الخليج، الوكالات 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

السويد تحاكم إيرانيا على عمليات إعدام جماعي في بلاده ذكر ممثلو الادعاء في السويد أنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات... استوكهولم: د ب أ استوكهولم: د ب أ 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

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