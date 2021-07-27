تونس.. قرار رئاسي بإنهاء مهام مسؤولين في مناصب عليا

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وزير الخارجية يصف المحادثات مع باكستان بالمثمرة للغاية
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وجود علاقات وروابط قوية مع باكستان، تعود لعقود من الزمن. وقال في مؤتمر صحافي مشترك...
قيس سعيد يتعهد بحماية المسار الديمقراطي
أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل من العديد من الدول لا سيما من باريس التي أملت «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في أقرب...
الهدوء والأمن يخيمان على محيط البرلمان التونسي
خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير...
السويد تحاكم إيرانيا على عمليات إعدام جماعي في بلاده
ذكر ممثلو الادعاء في السويد أنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات...
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