سيناريوهات أفغانستان بلا حماية أمريكية

مع اقتراب الولايات المتحدة من استكمال انسحابها العسكري من أفغانستان، من المفترض أن ينتقل البنتاغون إلى عمليات «فوق الأفق» الدعم الجوي لمكافحة الإرهاب في البلاد. لكن ليس من الواضح بعد كيف سيبدو ذلك عمليًا.

قال ديفيد بتريوس، الذي شغل منصب رئيس القيادة المركزية الأمريكية وقائد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان ومدير وكالة المخابرات المركزية، لصحيفة الغارديان: ستكون عمليات «فوق الأفق» في أفغانستان تحديًا هائلاً، أكثر بكثير من معظم البلدان الأخرى. من الواضح أنها غير ساحلية وعلى مسافة كبيرة من أقرب قواعدنا في دول الخليج.

كما أن الحفاظ على حاملة طائرات في بحر العرب كقاعدة للعمليات الأفغانية سيكون مكلفًا للغاية، حيث سيتعين توفيرها باستمرار وتناوب طاقمها، باستخدام موارد وقوات أكثر بكثير من الوجود العسكري الذي يبلغ قوامه 3500 جندي، والذي تم سحبه للتو لأفغانستان.

القاعدة وداعش

وأوضحت إدارة بايدن أنها لن تقدم بعد نهاية أغسطس دعمًا جويًا للقوات الأفغانية التي تهدف إلى تعزيز حكومة كابول، على الرغم من أنه من الممكن إعادة تقييم ذلك إذا سقطت عواصم المقاطعات في أيدي طالبان. ومع ذلك، قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستواصل الضربات الجوية لدعم القوات الأفغانية «في الأسابيع المقبلة، إذا واصلت طالبان هجماتها».

كما يشير الهدف المعلن للعمليات المستقبلية عن طريق متابعة أهداف الحرب الأصلية لعام 2001 المتمثلة في: منع أفغانستان من أن تكون ساحة تدريب ومنصة انطلاق لهجمات القاعدة وداعش على الولايات المتحدة.

قواعد خارجية

وتقول الولايات المتحدة إنها ستواصل استهداف تلك الجماعات الإرهابية إذا عززت موطئ قدمها في الحصة المتزايدة من الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان، لكنها ستفعل ذلك من قواعد خارج البلاد.

ومن بين الأسئلة التي لم يتم الرد عليها، على الأقل ليس علنًا، مدى التدخل الأمريكي في المستقبل:

هل ستسعى للحصول على «عين ثابتة» في سماء أفغانستان، أم تقوم بغزوات دورية؟ ما هو مستوى وجود القاعدة أو داعش الذي من شأنه أن يؤدي إلى هجوم؟ هل سيتم استهداف طالبان للاشتباه في تعاونها مع الجماعات الإرهابية؟ وما هي الأسس التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها؟ إلى أي مدى سيكون الأفق؟

وقال لوريل ميللر، القائم بأعمال المبعوث الخاص لأفغانستان وباكستان، وهو الآن مدير برنامج آسيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن حقيقة أنهم كانوا جميعًا دون المستوى الأمثل كان أحد العوامل التي ساهمت في إدامة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

قد يكون الأفق الذي ستحلق فيه الطائرات الأمريكية بعيدًا جدًا.