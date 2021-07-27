وجاء في بيان للوزارة أنه "لوحظ مؤخرا تعمّد بعض صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) انتحال صفة المؤسسة العسكرية تحت مسميات مختلفة وتعمّدها نشر أخبار زائفة ومضللة للرأي العام".
وأضاف البيان أنه "في هذا السياق تذكر وزارة الدفاع الوطني مجددا بأن هذه الصفحات الوهمية لا تمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة".
وشددت الوزارة على أن لديها موقعا إلكترونيا واحدا ينشر الأخبار المتعلقة بأنشطة مختلف هياكلها.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس .. وزارة الدفاع تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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