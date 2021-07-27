الاتحاد الأوروبي: العمل لوضع إطار قانوني لنظام عقوبات على لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أن دبلوماسييه يعكفون حالياً على وضع «إطار قانوني» لنظام عقوبات جديد على لبنان من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية يوليو الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي في مؤتمر صحفي: إن «وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق قبل أسبوعين بشأن نظام عقوبات جديد على لبنان لا يزال العمل عليه قائماً بهدف التوصل إلى إطار قانوني بحلول نهاية الشهر الجاري».

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل «في المرحلة الحالية إطاراً قانونياً وليس قائمة عقوبات»، موضحةً أنه من السابق لأوانه الحديث عن قائمة أو عقوبات.

وأشارت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، إلى ضرورة تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بالصدقية وخاضعة للمحاسبة دون تأخير بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة.

وأكدت مصرالي أهمية تشكيل حكومة موثوق بها خاضعة للمحاسبة في لبنان دون إبطاء تكون قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يواجهها البلد.