مصر وجنوب السودان تبحثان قضية سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، وزيرة خارجية جنوب السودان بياتريس خميسا واني، حيث بحثا قضية سد النهضة الإثيوبي وعدداً آخر من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة مهمة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».

وأضاف المتحدث «أن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومجمل التطورات في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. كما تم التوافق على عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة».