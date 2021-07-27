قتيل وأربعة مفقودين في انفجار بمنشأة كيميائية غرب ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل شخص على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار بمنشأة كيميائية في مدينة ليفركوزن بغرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع، فيما ما زال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.وقالت شركة كورنتا المشغلة لمنشأة كيمبارك في بيان «نأسف بشدة لهذا الحادث المأسوي ووفاة موظف» مضيفة أن «جهود الإنقاذ تتواصل» للعثور على العمال الأربعة المفقودين، والقتيل والجرحى والمفقودين جميعا من عمال المنشأة.

وطلبت الشركة من الأهالي ملازمة منازلهم فيما كان الدخان الأسود يتصاعد من المنشأة.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 09,00 صباحا بالتوقيت المحلي (07,40 ت غ) ولا تزال أسبابه مجهولة.

وأرسل التطبيق الألماني «نينا»، المختص بتوجيه تحذيرات، تنبيها للأهالي بوجوب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ فيما كانت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع. كما طُلب من الأهالي عدم الضغط على شبكة هواتف أجهزة الطوارئ.

وأكدت كورنتا أن الحادث وقع في مكب ومحرقة النفايات التابعين لها في منطقة بويريغ بمدينة ليفركوزن، وهي غير المنطقة الصناعية الرئيسية التي تضم العديد من الشركات الكيميائية مثل باير ولانكسيس وإيفونيك.