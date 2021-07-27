قرارات جديدة للرئيس التونسي قيس سعيّد.. فما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 14 دقيقة

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا في الحكومة التونسية.

وقرر سعيّد إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

تأتي هذه القرارات، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، والتي تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.