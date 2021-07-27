نيجيريا تخطط لإطلاق عملتها الرقمية في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 25 دقيقة

قال محافظ البنك المركزي يوم الثلاثاء إن نيجيريا تخطط لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة، التي ستعرف باسم “النيرة الالكترونية”، في أكتوبر تشرين الأول.

وفي فبراير شباط، حظرت نيجيريا على بنوكها ومؤسساتها المالية التعامل في صفقات العملات المشفرة أو تسهيلها.

وقال محافظ البنك المركزي جودوين إميفيلي إن “النيرة الالكترونية” ستكون بمثابة حافظة يمكن للعملاء استخدامها مقابل أموالهم الحالية في حساباتهم المصرفية.