مصرع خمسة أشخاص جراء حادث سير مروّع شمال مصر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأُصيب 20 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلى، شمال مصر.

كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور أحمد البلتاجى ، تلقى إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي ، يفيد بوصول 4 جثث (على محمد على عطية 25 عاما، ورمضان على عطية 36 عاما، ومحمود محمد أحمد 15 عاما، وفاطمة إبراهيم على 40 عاما ، وشيماء على عبده 23 عاما) .

كما استقبل المستشفى 20 مصابًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلى أمام قرية جلالة التابعة لمركز ومدينة الضبعة، ويخضع المصابون للملاحظة بالمستشفى .

جرى تحرير المحضر اللازم ، وجارٍ العرض على النيابة العامة، التى طلبت تحريات البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح حول ظروف وملابسات الحادث، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى الضبعة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة