طالبان تعلن إسقاط مروحية جنوبي أفغانستان والجيش يرد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مديرية “برغمتال”، بولاية نورستان شرقي أفغانستان.

كما أعلن المتحدث باسم الحركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إسقاط مروحية للجيش الأفغاني خلال المعارك في ولاية هلمند، جنوبي البلاد.

ولكن الجيش قال إن المروحية تحطمت خلال هبوط اضطراري، ولم يصب أي من أفراد طاقمها بأذى.

وفي شمالي أفغانستان أعلنت وزارة الدفاع مقتل 7 من مسلحي طالبان في هجوم على مديرية بشتونكوت بولاية فارياب التي تسيطر عليها طالبان.

كما قالت إنها شنّت غارة جوية في ولاية جاوزجان قتلت خلالها 17 عنصرا من الحركة بينهم قياديان وجرحت 9 آخرين، ولكن حركة طالبان لم تعلق على هذه الأنباء الحكومية.

اشتباكات بين طالبان و”الانتفاضة العامة”

وأعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية مقتل مدنييْن، و4 من قوات المليشيا المحلية الموالية للحكومة الأفغانية، التي تعرف باسم “الانتفاضة العامة”، في اشتباكات وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بوسط البلاد.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الإخبارية عن المسؤول القول إن قوات الأمن وقوات “الانتفاضة العامة” تصدّت لهجمات طالبان في منطقة نيغراب بولاية كابيسا في وسط البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، شايق شوريش، إن الهجمات وقعت في منطقتي “دار الفاروخ شاه” و”دار الكالان” في نيغراب. وأضاف أن الاشتباكات بدأت بعد منتصف الليل بقليل واستمرت حتى الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن الاستخبارات الأفغانية تدعم قوات الانتفاضة العامة في المناطق النائية في أنحاء البلاد لمواجهة تمرد حركة طالبان.