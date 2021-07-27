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دولة الإمارات تقدم 63,309 جرعات من لقاح "كوفيد-19"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 63,309 جرعات من لقاح "كوفيد-19" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  الاماراتية عن تقديم 63,309 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,587,478 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 167.71 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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