عاجل.. مصر تسجل هزة أرضية بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر شمال البحر الأحمر

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

سجلت مصر هزة أرضية بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، الثلاثاء، شمال البحر الأحمر.



وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، في بيان، أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد أنه لم يرد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت.

كما سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية أخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في خليج السويس، وعلى بعد 12 كم شرق مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، دون حدوث إصابات أو خسائر.