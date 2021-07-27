شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا.. محتجون يلحقون أضرارا بأحد الشرايين التجارية الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقف محتجون في شرق إثيوبيا وألحقوا ضررا بأحد الشرايين التجارية الحيوية التي تربط الدولة الإفريقية الحبيسة بميناء في دولة جيبوتي المجاورة، حسبما قال مسؤول حكومي.

وجاءت الاحتجاجات في أعقاب هجوم شنته قوات خاصة ومقاتلون تابعون لميليشيات من إقليم "عفر " المجاور على بلدة "جاربيسا" التي يعيش فيها العديد من الصوماليين العرقيين.

وأكدت السلطات في الإقليم الصومالى وهو أحد أقاليم إثيوبيا مقتل 300 شخص على الأقل في أعمال العنف التي بدأت يوم 24 يوليو الجاري، وفقا للمتحدث محمد روبل. كما أغلق المحتجون أيضا الطريق الذي يربط الإقليم الصومالى الإثيوبى والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.