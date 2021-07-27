اخبار العالم

الكويت: منع المواطنين غير المحصنين من السفر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: منع المواطنين غير المحصنين من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت اليوم الثلاثاء أنها لن تسمح "بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة لديها" وذلك اعتبارا من أول أغسطس.

واستثنى البيان "الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة على حصولهم على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا