شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: على المحصنين ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة العودة إلى إرشادات أشد صرامة بشأن استخدام الكمامات، ونصحوا بأن يرتديها من تلقوا التطعيم بالكامل في الأماكن العامة المغلقة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة في إطار الاستجابة لارتفاع عدد الإصابات سلالة دلتا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وستوصي هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يضع المعلمون والموظفون والطلاب وزوار المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كمامات في الأماكن المغلقة بغض النظر عن تلقيهم التطعيم من عدمه، وفقا لعرض أولي للإرشادات التي سيتم إصدارها في وقت لاحق اليوم.