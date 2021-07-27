اليونسكو تضم التراث الثقافي اليهودي ضمن التراث العالمي

27 يوليو , 2021 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الثلاثاء ضم التراث الثقافي اليهودي في مدن ماينتس وشباير وفورمس الألمانية ضمن قائمة المنظمة

للتراث العالمي.

جاء ذلك بناء على قرار أصدرته لجنة اليونسكو المختصة خلال جلسة افتراضية حالية يتم إدارتها من مدينة فوزهو الصينية.

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