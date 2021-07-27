الكاظمي: القوات القتالية الأمريكية ستعود لبلادها نهاية العام الحالي

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، فيما أشار الى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة.

وقال الكاظمي في مقابلة نقلتها "العراقية الإخبارية"، إن "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".

وأضاف أن "أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة"، معتبراً أن "القوات الأمنية قادرة على حماية أراضينا".

ولفت الكاظمي الى أن "دور العراق في المنطقة أصبح محورياً وندعم الحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة"، مشدداً بالقول "يجب العمل على استعادة هيبة الدولة ونحاول أن نصنع بيئة آمنة للاستثمار".

وكشف الكاظمي أن "العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر في كل أسبوع"، لافتاً الى أن "منظمات أميركية ساعدت باستعادة الآثار العراقية المفقودة".

واعتبر أن "التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني ونحن في أمس الحاجة إلى الانفتاح على الجميع"، مشيراً الى أن "القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي".