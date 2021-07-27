رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يعد بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وعد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي "الثلاثاء" بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت في بلد يشهد انهياراً اقتصاديا غير مسبوق، وذلك في ختام يوم طويل من الاستشارات مع الكتل النيابية.



وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون "الإثنين" ميقاتي تشكيل الحكومة، في مهمة وصفها الرئيس المكلف بـ "الصعبة".

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

وفي ختام يوم الاستشارات، أكد ميقاتي أنه يرغب في تكثيف اجتماعاته مع رئيس الجمهورية "لكي نصل إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن".

واضاف "كان هناك اجماع من قبل كل الكتل والنواب على ضرورة الاسراع في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تحولت فيها الحقوق البديهية اولوية مطالب المواطن وهي العيش الكريم والحصول على الكهرباء والمحروقات والدواء ورغيف الخبز".