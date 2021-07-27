وزارة الصحة السعودية: لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الصحة السعودية أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.



ودعت الوزارة في بيان، الثلاثاء، المواطنين والمقيمين في المملكة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وفي السياق، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1379 حالة مؤكدة وتعافي 1021 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11136 حالة منها 1419 حالة حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 520774 حالة.

كما بلغ عدد حالات التعافي 501449 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 10 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8189 حالة.