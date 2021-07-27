شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 10 قوانين بمجال الحماية الاجتماعية والاقتصاد بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى نحو 146 مشروع قانون من بينهم 10 مشروعات قوانين فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد، جاءت كما يلى:

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل

2- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

4- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى

5- مشروع قانون بشان إنشاء صندوق الوقف الخيرى

6- مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018

8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث

10- مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة