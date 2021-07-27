شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: اختصروا الكلمات "هنصوت على قرار مهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء الاختصار فى كلماتهم خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعى الثانى، من أجل التصويت على قرار مهم.

وقال جبالى للأعضاء: "أدعوكم أن تختصروا فى الكلمات وتنجزوا لأننا سنصوت على قرار مهم".

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب: "أننا جميعا أنصفنا الفلاح وندعمه، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ينقل ما يطرحه النواب من هموم الفلاح ومشاكله للحكومة".

جاء ذلك ردا على النائب فتحى قنديل، الذى طالب بإنصاف الفلاح وتخفيف همومه ومعاناته فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، وطالب بحل مشكلة أسعار القصب.