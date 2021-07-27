شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتفعيل آلية لتعاون الوزراء مع أعضاء المجلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بعض النواب، فى كلماتهم خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بإيجاد آلية لتفعيل التعاون بين الوزراء والنواب بشكل أفضل، بما يحقق الصالح العام وأن تكون هناك سرعة استجابة للطلبات الخاصة بخدمات المواطنين.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب بذل جهد غير عادى فى دور الانعقاد الأول، وتابع: "عبرنا عن تيار داخل هذا الوطن فى جمهورية جديدة عنوانها مصر تسعى لكل المصريين بعيدا عن كل متآمر أو مأجور أو مخرب أو مدمر لهذا الوطن، والدكتور مصطفى أمين حزب النور فى سيناء، حين قتل على يد جماعات إرهابية، أقول إن دم المسلم كله حرام، وما يقوم به التكفيريون والدواعش من إيذاء الوطن، والنجاح على جثة وطن كان شعار البعض، ولكن بفضل الله رفعنا شعار الحفاظ على الأوطان والعمل مع الجميع".

وتابع: "الشكر موصول لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، جهد غير عادى، تعاون مع 600 نائب بمهارة فائقة، والشكر للوكيلين وأمين مجلس النواب، والشكر للنائب أشرف رشاد الشريف، شاب من صعيد مصر يؤدى أداء راقى يليق بهذا الوطن، كما أشكر نواب تنسيقية شباب الأحزاب الذين بثوا روح التنوع، وبمنتهى الوضوح سعيدين وفخورين بما أديناه فى هذا المجلس، لم نقدم للشعب المصرى كل ما نملك ولكن قدمنا لهم كل ما نستطيع".

ووجه النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إدارته للجلسات ومنح الكلمة للجميع معارضة وأغلبية، قائلا: "أشكر زملائى معارضة وفى الأغلبية على الأداء والتعاون".

وقال "منصور"، إن بعض الوزراء لا يتعاونون مع المجلس، متابعا: "أطلب تفعيل آلية جديدة لتعاون الوزراء مع النواب، لا يصح أن يقدم النائب طلبات ولا يتم الرد أو يكون الرد فيه عدم استجابة، نرفض ذلك، وأقدم تحية وتقدير للنواب على التعاون خلال هذا الدور".

كما انتقد النائب محمود الشامى، عدم نزول بعض الوزراء إلى الشارع وتفاعلهم مع مشكلات المواطنين، قائلا: "5 أو 6 وزراء ينزلون الشارع، الباقى قاعدين فى مكاتبهم، آن الآوان نواجه المجموعة التى قعدت فى المكتب، وزراء مش عارفة مشاكل الناس ولا بتحلها، لابد أن يستوعبوا هذه المصيبة، نشكر 5 أو 6 لا نشكر كل الوزراء، هذه أمانة، معظم الوزراء لم نراهم".

وقالت النائبة إيفلين متى: "هناك بعض الوزراء لا يردوا على النواب ولا يقابلوهم، لابد أن تكون هناك آلية للتواصل بين الوزراء والنواب"



































































































































































