شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب": وزير المجالس النيابية ينقل للحكومة ما يطرحه الأعضاء من هموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موجود فى المجلس وسينقل كل ما يطرحه النواب من هموم ومشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ردا على مطالبات بعض النواب بدعم الفلاح وحل مشكلاته، وأن تكون هناك توجيهات للوزراء بالتعاون بشكل أكبر مع النواب.

وقال رئيس المجلس: "معانا وزير شئون المجالس النيابية، سينقل كل همومنا وطلباتنا للحكومة".

من جانبه، طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بالعمل على حل أزمة نقص الأسمدة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن أزمة نقص الأسمدة تتسبب في مشكلة كبيرة لجميع الفلاحين، مشددا على ضرروة اتخاذ ما يلزم لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأكد أبو زيد، أنه سبق وعرض المشكلة أكثر من مرة على وزير الزراعة، إلا أنه لم تتم الاستجابة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ ما يلزم في هذا الصدد حفاظا على مصالح الفلاحين.

ووجه أبو زيد، الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على قيادته الرشيدة للبرلمان، كما توجه بالشكر لوكيلي المجلس، والأمانة العامة وجميع الأعضاء، وحزب مستقبل وطن.

من جانبها، قالت النائبة رحاب الغول: "نوجه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونؤكد ونجدد ثقتنا فيه ودعمنا لما يتخذه من قرارات لصالح الوطن والمواطن، الرئيس السيسى فى قلب كل مواطن فى الصعيد".

وقال النائب عادل عامر: "نوجه الشكر لرئيس المجلس وهيئة المكتب والأعضاء، على ما تم بذله من جهود فى دور الانعقاد الأول، ونوجه الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وستبقى مصر فى القلب ويبقى جند مصر خير أجناد أرض، وسنظل مصطفين خلف القيادة السياسية".