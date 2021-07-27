شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل: مصر تشهد أسمى عهود تمكين الشباب والمرأة بعهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر تعيش فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أسمى عهود تمكين الشاب والمرأة، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية.

وأضاف "إسماعيل"، فى كلمته خلال الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب: "باسمى واسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الجهد الذى بذله فى دور الانعقاد الأول، كلنا نتعلم منك، ومن إدارتك الحكيمة، تسمح بالرأى والرأى الآخر، وأتوجه بالشكر للمسئولين والأمين العام للمجلس على المجهود فى تسيير أعمال المجلس".

وتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نتوجه بالشكر لجميع القوى السياسية والأعضاء المستقلين على المجهود فى دور الانعقاد الأول، والأرقام خير دليل على المجهود، المجلس الحالى استطاع تغيير الصورة الذهنية عن مجلس النواب السابق فى الشارع، والأهم أقر هو ومجلس الشيوخ الضرائب على نفسه حتى لا يقول أحد إن المجلس يفرض الضرائب على المواطنين ويعفى نفسه منها".

وقال النائب محمد إسماعيل: "الشكر من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تعيش الدولة فى عهده أسمى عهود تمكين الشباب والمرأة، والمجلس الحالى خير دليل على ذلك، وبعد 6 سنوات وفى ظل التحديات نقول إن الإجابة دائما وأبدا ستكون مصر".