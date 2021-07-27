شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يوجهون التحية للقيادة السياسية: نجدد الثقة فى الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، توجيه النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتجديد ثقتهم في القيادة السياسية والإشادة بما يتم بذله من جهود لصالح الوطن والمواطن، كما أشاد نواب بمشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة لتطوير القرى".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: "أهنئ الأعضاء على الجهد المبذول فى دور الانعقاد الأول، ونقدم كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المبذولة فى الفترة السابقة، وأخص مشروع تطوير القرى المصرية، الذى يستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطن".

وتابع أبو هميلة: "كل التحية للقوات المسلحة على جهودها لصالح الوطن، وتحية وتقدير لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، تحملت عبء كبير فى إدارة الجلسات وأن يعمل المجلس فى مناخ وممارسة برلمانية لصالح الوطن والمواطن، وإن شاء الله نكمل المسيرة فى الأدوار القادمة، وكل الشكر والتقدير للوكيلين على ما قدموه، ولا شك أن هذا العمل ما كان يتحقق لولا الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها المستشار أحمد مناع الأمين العام، والشكر إلى القطاع الطبى، وأمن المجلس، والشكر للوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة، والشكر لكل وسائل الإعلام والصحافة البرلمانية وما يبذلوه من جهد فى تنوير الرأى العام بأعمالنا فى المجلس وممارستنا البرلمانية".

وأضاف أبو هميلة، أن المجلس أنجز 146 مشروع قانون فى مختلف المجالات، وهى تشريعات هامة، متابعا: "نؤكد على مساندتنا للقيادة السياسية فى كل قراراتها".

بدوره، قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "نوجه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، زعيم مصر وقائدها، والشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس القامة القانونية على إتاحة الفرصة لنا كمعارضة، وعلى انحيازك للمواطن المصرى، وعلى عدالتك فى إتاحة الكلمة فى مناقشة القوانين، والتحية لهيئة مكتب المجلس والأمين العام، والتحية للحكومة ووزير شئون المجالس النيابية، والشكر للأعضاء، والدورة القادمة تكون أفضل وأفضل".

من جانبها، قالت النائبة أمل زكريا: "أشكر كل الأعضاء فى المجلس، والشكر موصول للحكومة، وللمستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والشكر للنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية".

وتابعت: "الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يدعم المرأة، مسئولية كبيرة، المرأة تثبت نفسها بكفاءة وتكون على قدر المسئولية".

واستكملت: "الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، استفدنا منك كثيرا، والشكر للأمانة العامة فى المجلس".

وقال النائب صابر عبد القوى، موجها حديثه لرئيس المجلس: "كل كلمات الشكر والثناء لا تكفى حضرتك، وسنبذل الفترة القادمة ما يحقق مصلحة المواطن المصرى".

وتابع: "الحياة تكاد تكون رجعت لطبيعتها فى الشارع فى ظل كورونا إلا دور العبادة يوجد تقصير أرجو الحياة تعود لدور العبادة مثل الشارع".

وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نشكر كل أعضاء المجلس على ما قدموه بأمانة لصالح الوطن والمواطن، وأتمنى التوفيق لكل نواب مصر والخير لشعب مصر".



































































































































































