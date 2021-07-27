شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: "أنا صعيدى وأحب جميع المصريين ولست منحازا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التحية والشكر لأعضاء المجلس، بعد إشادتهم بإدارته للجلسات وقيادته للمجلس ووصفوه بأنه أعطى انطباع جيد فى الشارع عن مجلس النواب.

وقال جبالى للنواب: "هذا بكم أنتم أعضاء المجلس، وجوهركم قبل منظركم صورة للسلطة التشريعية، كل الشعب يحترمكم، أنتم الأصل والأساس.. هذه الحقيقة".

وتابع جبالى: "أفخر أنى من صعيد مصر، لكنى الجميع لدى سواء فى كل ربوع مصر، حتى لا يتهمنى أحد بالانحياز"، وقال مازحا: "الصعايدة قاعدين يشكروا فى بعض، أهل بحرى أهلنا برضه، وأهل سيناء فوق رأسنا".

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أنا من صعيد مصر ولكنني أحب جميع المصريين، وجميعنا واحد لافرق بيننا"، وذلك ردا على حديث أحد النواب الذى قال إن الصعيد يفخر بوجود رئيس البرلمان، كرمز من رموز الصعيد".

وقال جبالي مداعبا النائب الذى أشاد به: "أنا صعيدي ولا أريد أن اتهم أنني منحاز للصعيد ..كلنا مصريون".

ومن ناحية أخري، وجه رئيس مجلس النواب رسالة طمأنة للنواب الراغبين فى الحصول على الكلمة، قائلا: "اطمئنوا أطبق العدالة المطلقة فى إعطاء الكلمة بالدور.. إذا خالفت الدور حاسبوني".