شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا.

وذكر البيان، أن دور الانعقاد الأول بدأ بممارسة المهام الرقابية، فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى حظت الحكومة عليه بثقة البرلمان.

وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا، وأحالها الى اللجان المختصة.

وفى مجال الأدوات الرقابية، ناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا على الباقى.

ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة وأحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان.

وفى المجال التشريعى وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الاصعدة فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولية.