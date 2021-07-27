شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يدعو النواب لاستغلال الإجازة فى قراءة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على التعاون المثمر والبناء بين مجلس النواب والحكومة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا :" الحكومة تعاونت مع النواب ولكننا دائما نطمح فى المزيد".

وأعلن "جبالى" خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثاني، تفعيل التدريب البرلماني لأعضاء مجلس النواب بداية دور الانعقاد الثاني، قائلا: "سوف يفعل فى دور الانعقاد الثاني التدريب البرلماني مرة ثانية".

ودعا "جبالى" أعضاء المجلس لاستغلال الإجازة البرلمانية فى الاطلاع وقراءة اللائحة الداخلية لمجلس النواب حتى تعود عليهم بالنفع".

وقد شهدت الجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، إشادة من الأعضاء بالمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبإدارته الحكيمة للجلسات وقيادته للمجلس خلال دور الانعقاد الأول، كما شهد بعض كلمات الأشادة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة: "نوجه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، حضرتك أعطيت انطباع جيد لدى المواطن المصرى عن مجلس النواب، القيادة الحكيمة والواعية، والشكر لهيئة مكتب المجلس والأمانة العامة، فى لجنة الشباب والرياضة بذلنا جهود كبيرة ونتمنى أن تتحق الأهداف المرجوة فى الفترة القادمة".

فيما، قالت النائبة مها شعبان: "أشكر الله سبحانه وتعالى أن أكون فى هذا المجلس للدورة الثانية، وأشكر رئيس المجلس على منح الكلمة للنواب ممثلى ذوى الإعاقة، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول رئيس يشعر بنا ويلبى طلباتنا، وأوجه الشكر لهيئة مكتب المجلس والأمين العام، وأشكر النائبات على ما بذل من جهود، والشكر لكل الأعضاء".