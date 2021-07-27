شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشكر هيئة المكتب والأمين العام ويشيد بدور المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لهيئة مكتب المجلس وأمانته على ما بذلته من جهود تسيير عمل المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وقال جبالى فى الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول المنعقدة حاليا: "كما أحمل الإعزاز والتقدير لممثلى الهيئات البرلمانية على تعاونهم البناء، فكان لهم الفضل فى هذا الحصاد المثمر والمنتج، وأتوجه بالشكر للنائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، ولحزب مستقبل وطن الذى قدم صورة مضيئة للمارسة البرلمانية الصحيحة التى تعلو بالمصحلة الوطنية فى المقام الأول".

كما وجه رئيس المجلس الشكر لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والنواب المستقلين، وأشاد بدور النائبات فى المجلس، قائلا: "كما أحمل كل التقدير والإعزاز لزميلاتى نائبات البرلمان التى استطعن بحق أن يكن نموذجا مشرفا للمرأة المصرية ومشاركتهن الفعالة فى أنشطة المجلس".

وقال رئيس مجلس النواب فى كلمته: "وأحيى نواب المجلس من الشباب قادة الغد وأمل المستقبل".

وتابع: "وأوجه الشكر والتقدير للمستشار أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس، ذلك الرجل النابه الذى بذل ما بذل وواصل الليل بالنهار فى متابعة مستمرة ومستديمة لعمل المجلس بأداء منضبط ومتميز، وأتوجه بالشكر والتقدير للمشترا محمد العليم نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس المجلس على أداءه الدءوب وجهده المتواصل".