شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الدور الأول لمجلس النواب.. 1504 اجتماعات للجان النوعية و18 زيارة برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عن نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو المقعد.

وعلي مستوي اللجان النوعية، أشار البيان إلي أن الدور التشريعي تميز بنشاط مكثف ودءوب للجان النوعية بالمجلس، حيث عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو 1502 اجتماعا استغرقت 2115 ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي اعدتها اللجان النوعية نحو 865 تقريرا نظر منها المجلس 812 تقريرا.

ونوه البيان إلي أن عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية خلال هذا الدور بلغ نحو 18 زيارة ميدانية جاءت جميعها للوقوف علي متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.

وأشار البيان أيضًا إلى عقد اللجنة العامة نحو 5 اجتماعات خلال الدور الأول لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات الهامة، في ضوء اختصاصاتها.

ويشار إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الاول، أكد عقد 88 جلسة عامة امتدت إلي 278 ساعة بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، موضحا أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة والتى سبق و حظيت بموجبه بثقة البرلمان ، وفي مشهد تاريخي ناقش المجلس بيانات 29 وزير واحالها الى اللجان المختصة.