شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب.. الموافقة على 146 مشروع قانون فى دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى الذى ينتهى اليوم، عن أن المجلس وافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثرعلى كافة الأصعدة.

كان المستشار الدكتور حنفى جبالى، أكد فى كلمته فى نهاية دور الانعقاد، على أن المجلس استطاع متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وقارتنا الأفريقية، حيث حرص المجلس - رغم الظروف التى فرضتها جائحة فيروس كورونا - على ممارسة مهامه من ناحية الدبلوماسية البرلمانية، فقد تواصل المجلس مع الهيئات النيابية والمنظمات البرلمانية الدولية، وكان صوته مسموعاً ومؤثراً فى المحافل الدولية كافة، انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة المتزنة والعاقلة التى وضع قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.