شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس النواب مشيدا بأداء حنفى جبالى: أعطى صورة رائعة للمجلس فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أشاد خلالها بأداء المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "لزام عليا أتقدم بالشكر لسيادتكم، هذا الدور الذى أعطى صورة رائعة لمجلس النواب فى الشارع المصرى، بسبب الأداء المتميز والنطق باللغة العربية السليمة".

وأضاف "سعد الدين" :" النواب قاموا بدور وبكل جد والجميع عمل فى مجلس النواب من أجل الارتقاء بالمجلس" مضيفا :" الشكر للمعارضة وعلى عكس العادة أشكر المعارضة على أداءها قبل الأغلبية فقد كان أدائها للوطن قبل كل شيء وأشكر الأغلبية التى تعاونت مع المعارضة من أجل النهوض بأداء المجلس".

وأشار إلى أن مجلس النواب شهد تعاون بين المعارضة والأغلبية وهذا التعاون أنعكس بأداء راقى لمجلس النواب" مضيفا: "والشكر موصول لدولة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة".

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا أن أهم ما تميز به المجلس هو احتوائه على تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية مثل الشعب كله ، تمثل الإرادة الحقيقية للمواطن والمصلحة العامة للوطن".